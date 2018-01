Investiti mentre attraversano la strada, feriti mamma e figlio di un anno e mezzo

Una famiglia è stata investita mentre attraversava il viale Leonardo Sciascia, nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè. Una donna e il suo bambino, di appena un anno e mezzo, che teneva in braccio, sono finiti – poiché feriti – al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Al piccolo, i medici hanno diagnosticato la frattura della clavicola. Pochi giorni di prognosi, invece, per la mamma che ha riportato diverse escoriazioni e piccoli traumi dovuti all’improvvisa caduta sul selciato. Illeso, invece, il papà del piccino, nonché marito della donna.

Ad investirli – secondo quanto ieri è stato ufficialmente ricostruito dal comando provinciale dei carabinieri – è stata una Fiat Panda guidata da un agrigentino quarantenne. Erano le 19 circa di venerdì. A quanto pare, il quarantenne agrigentino non si sarebbe minimamente accorto della famiglia che stava attraversando il viale Leonardo Sciascia, quasi all’altezza del McDonald’s. Forse, l’automobilista era distratto. Di certo, la Fiat Panda è finita contro la donna e il figlioletto che teneva in braccio. Il quarantenne, che era alla guida dell’utilitaria, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Lungo la statale 115, che taglia praticamente in due il Villaggio Mosè, si è portata un’autoambulanza del 118 e le pattuglie dei carabinieri. E’ stato sentito, e si è dimostrato collaborativo – hanno ricostruito ieri i carabinieri – l’automobilista quarantenne che era alla guida dell’utilitaria.