Investito e trascinato sull'asfalto: 87enne in ospedale, ritirata la patente a un 85enne

Trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato. E’ questo quello che, grosso modo, sembrerebbe essere accaduto, ieri mattina, a due anziani di Agrigento. Un ottantasettenne, a causa delle brutte ferite riportate nell’incidente stradale, è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. L’automobilista che lo avrebbe investito e trascinato sul selciato – un ottantacinquenne – s’è visto, invece, ritirare la patente di guida.

E’ accaduto tutto nella centralissima via Manzoni. Il pensionato di 85 anni, alla guida di una Fiat Seicento, verosimilmente, non si è accorto dell’ottantasettenne che stava attraversando la strada. Allo stesso modo, il più anziano non avrebbe visto arrivare la piccola utilitaria. Il risultato – che avrebbe, naturalmente, potuto avere conseguenze ben peggiori – è stato che la Fiat Seicento ha investito l’ottantasettenne e l’ha trascinato sull’asfalto per alcuni metri. Scattato l’allarme, per il terribile incidente stradale, in via Manzoni si sono immediatamente precipitati i vigili urbani della sezione Infortunistica stradale. Gli agenti della polizia municipale, che sono coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni, hanno prima facilitato i soccorsi dell’ottantasettenne rimasto ferito e poi si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale. Una dinamica che ai vigili urbani della sezione Infortunistica stradale è apparsa essere chiara.

Il pensionato ferito, nel frattempo, è stato caricato su un’autoambulanza del 118 ed è stato trasferito dall’altra parte della città: in contrada Consolida dove ha sede l’ospedale “San Giovanni di Dio”. I medici del pronto soccorso hanno subito visitato e sottoposto a tutti i necessari accertamenti sanitari l’anziano. L’ottantasettenne ha riportato delle brutte ferite, traumi e contusioni. Il suo quadro clinico, anche per via dell’avanzata età, è stato, forse anche inevitabilmente, ritenuto “delicato”. Non dovrebbe però essere in pericolo di vita.