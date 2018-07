Scontro fra auto in via Dei Fiumi, un'utilitaria si ribalta: feriti in ospedale

Quattro persone sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo un brutto incidente stradale verificatosi, in prima serata, in via Dei Fiumi, quasi all'altezza dell'uscita di viale Cannatello. A sbattere, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia municipale di Agrigento, sono state una Fiat Cinquecento e una Fiat Idea.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente stradale che ha determinato il ribaltamento della Fiat Cinquecento. Sul posto, oltre alla polizia municipale di Agrigento si sono precipitate le pattuglie della sezione "Volanti" della Questura e le ambulanze del 118.