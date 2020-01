Incidente sul viadotto Imera: auto si scaglia contro guard-rail, ferito raffadalese

Raffadalese perde il controllo della sua auto, una Fiat Punto, e si scaglia contro il guard-rail. E' accaduto lungo il viadotto Imera ad Agrigento. Temendo il peggio, anche perche l'incidente è stato violento, sul posto si è precipitata un'autoambulanza del 118, i vigili del fuoco e una pattuglia della sezione Volanti della Questura.

L'automobilista è però solo leggermente ferito. In via precauzionale è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Il viadotto Imera è stato chiuso per un ò di tempo e il traffico è stato deviato. Dei rilievi, per ricostruire la dinamica dell'incidente che non ha coinvolto nessun altro mezzo, si sono occupati i poliziotti delle Volanti.