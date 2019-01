Incidente mortale alle porte di Palermo, chiusa la Fondovalle: traffico anche nell'Agrigentino

Incolonnamenti chilometrici e disagi per gli automobilisti anche alle porte dell'Agrigentino: fra Santa Margherita e Menfi. Traffico in tilt, praticamente paralizzato, anche alle "porte" della provincia a causa dell'incidente mortale verificatosi stamattina sulla Fondovalle: la strada statale Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo per Altofonte. Nello scontro fra uno scooter e un’auto ha perso la vita un sedicenne, Federico Serio, che i soccorritori del 118 hanno cercato invano di rianimare.

Ancora dubbi sulla dinamica dello scontro tra una Volkswagen Golf e il Piaggio Liberty sul quale viaggiava l'adolescente. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto sulla statale 624.

A monitorare la viabilità, anche il tratto Agrigentino, la polizia Stradale e gli operai dell'Anas.