Incidente stradale, scontro auto e moto: grave 27enne

Grave incidente stradale, ieri, nei pressi di Favara. Ad avere la peggio è stato un centauro di 27enne. L’uomo, secondo quanto ricostruito da La Sicilia, era in sella alla sua motocicletta quando è entrato in collisione con una Fiat Punto. L’infermiere in sella alla sua moto è balzato via finendo sull’asfalto.

Il fatto è accaduto in via Aldo Moro. Il 27enne e infermiere ha riportato diversi traumi e si trova ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio ma non sarebbe in pericolo di vita.