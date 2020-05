Incidente a Ciuccafa, autocisterna contro Smart: un ferito

S'è temuto il peggio. Stamattina, lungo la strada statale 115: fra i semafori e la rotonda di contrada Ciuccafa, s'è registrato un violento incidente stradale fra un'autocisterna ed una Smart.

Ad avere la peggio è stata la piccola autovettura che è stata quasi schiacciata. Il conducente, un 50enne, è rimasto ferito ed è stato portato, con un'autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

Non dovrebbe essere, per sua fortuna, in pericolo di vita. Sul posto, sono accorsi gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi di rito per stabilire l'esatta dinamica, attribuendo anche le responsabilità assicurative, dell'incidente. I poliziotti del commissariato "Frontiera" hanno invece garantito, con pattuglie dislocate a monte e a valle la viabilità. La circolazione stradale, in entrambi i sensi di marcia, per un po' di tempo, è stata interdetta e deviata.