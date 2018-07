L'incidente sulla statale "Delle Solfare", muore dopo 34 giorni il ventottenne rimasto ferito

E' morto stamani - alla Rianimazione dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove era ricoverato dallo scorso 27 maggio - Samuele Piparo, 28 anni, di Agrigento. Il giovane era rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla statale 190 "Delle Solfare" tra Riesi e Sommatino, nel Nisseno. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause non chiare, all'altezza di un incrocio, si scontrò con un'autovettura: una Citroen C3 guidata da un ravanusano.

Con l'elisoccorso del 118, il ventottenne venne subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta e risultò essere in gravissime condizioni. I medici, quel giorno, parlarono di gravi traumi alla testa, al bacino e contusioni polmonari e lo sottoposero ad un delicato intervento chirurgico. All'ospedale "Sant'Elia", Samuele Piparo ha lottato tra la vita e la morte per 34 giorni.

Gli amici del ventottenne, nelle scorse settimane, avevano anche, pubblicamente, chiesto a tutti i devoti di San Calogero di pregare per Samuele. Il cuore del ventottenne si è fermato stamani, prima domenica di riti e festeggiamenti in onore di San Calogero, compatrono di Agrigento.