Incidente frontale fra due auto, bimbo di 6 anni trasferito al Civico di Palermo

Un bimbo di 6 anni rimasto gravemente ferito, in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 115, fra Licata e Gela, è stato ricoverato al Civico di Palermo dove è giunto, con l'elisoccorso, in "codice rosso". Lo scontro fra due autovetture si è verificato poco dopo mezzogiorno di ieri. Il piccino era in macchina, su una Fiat Seicento, con la madre - a quanto pare erano diretti a Manfria - quando si è verificato l'impatto frontale con una Ford Focus. La donna, una quarantenne, è stata ricoverata all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela. Il bimbo è stato invece trasferito a Palermo con l'elisoccorso.

Non ci sono certezze investigative ma pare che dietro l'incidente possa esservi stato il malfunzionamento improvviso dei freni di una delle vetture coinvolte. Sul posto dell'incidente sono intervenute diverse ambulanze e i vigili del fuoco.

I medici hanno mantenuto riservata la prognosi. Nei prossimi giorni dovrebbe subire un intervento chirurgico maxillo facciale.