Schianto fra due auto sulla statale 640, due feriti trasportati al pronto soccorso

Incidente stradale questa mattina sulla statale 640. Per cause in via di accertamento due auto, una Ford Fiesta ed una Fiat Seicento, poco prima delle 8, si sono scontrate nelle vicinanze dello svincolo per Porto Empedocle, in zona Kaos, in direzione del centro empedoclino. Ad avere la peggio è stata la Ford Fiesta che, probabilmente a causa dell'impatto, è finita oltre il guard rail.

I due automobilisti, un 22enne ed un 36enne, che viaggiavano da soli, sono rimasti feriti e sono stati soccorsi da un'ambulanza, che li ha portati al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Fortunatamente lo loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, per i rilievi, sono giunti anche alcuni mezzi della polizia stradale e dell'Anas.