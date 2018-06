Schianto fra due auto sulla statale 640, ferite due donne: una è grave

Incidente stradale questa mattina sulla statale 640. Due auto, una Ford Fiesta ed una Fiat Seicento, sono rimaste coinvolte in uno schianto.

Sono due donne di Porto Empedocle le ferite, portate all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. La conducente della Fiat Seicento, 22 anni, ha riportato ferite e traumi giudicati guaribili in circa 30 giorni. L'altra, alla guida della Ford Fiesta, 36 anni, ha riportato fratture e ferite più gravi: frattura delle costole e traumi facciali. Non è però, per sua fortuna, in pericolo di vita. L'incidente è stato alle 6,15 circa. La Seicento procedeva verso Agrigento e la Fiesta sull'opposto senso di marcia. L'impatto fronto-laterale è stato talmente violento che la Fiesta s'è alzata ed ha oltrepassato il guard-rail. L'impatto è avvenuto al confine fra le contrade Maddalusa e Kaos. Polizia Stradale di Agrigento, coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale.