L'incidente sulla statale "Delle Solfare", il 28enne è in Rianimazione

E' ricoverato in Rianimazione all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta e il suo quadro clinico resta grave. Anzi, gravissimo. I medici non hanno ancora sciolto - né posso farlo - la prognosi per il ventottenne di Agrigento, S. P., che è rimasto ferito ieri in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla statale 190 "Delle Solfare" fra Riesi e Sommatino.

Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza di un incrocio, si è scontrato con una Citroen C3 guidata da un ravanusano. Pare che dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale "Sant'Elia", avvenuto con elisoccorso del 118, il ventottenne agrigentino sia stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il giovane agrigentino pare che abbia riportato gravi traumi alla testa, al bacino e contusioni polmonari.