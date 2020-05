Incidente: scontro fra auto e moto, un ventottenne finisce in ospedale

Un ventottenne, originario della Costa d’Avorio, è finito, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Al giovane sono stati diagnosticati, dai sanitari di turno, traumi ad una spalla e al collo. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.

L’immigrato era in sella ad un ciclomotore Malaguti quando, per cause che sono ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia municipale di Agrigento, ha sbattuto contro una Citroen C1 guidata da un 50enne. L’impatto si è verificato in via Ugo La Malfa. Subito, acquisita la segnalazione, sul posto si sono precipitati i vigili urbani della sezione Infortunistica stradale e un’autoambulanza del 118 che ha, appunto, soccorso il ferito. Gli agenti della polizia municipale si sono occupati dei rilievi tecnici che serviranno per ricostruire la dinamica dell’incidente.