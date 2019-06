L'incidente di Caltabellotta si trasforma in tragedia: è morto il 22enne di Lucca Sicula

Non è riuscito a sopravvivere ai traumi e alle ferite riportati nell'incidente stradale verificatosi, nel pomeriggio, lungo la strada provinciale 88: in territorio di Caltabellotta. Il ventiduenne di Lucca Sicula, Giuseppe Gagliano, trasferito con elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo è deceduto poco dopo l'arrivo nella struttura sanitaria del capoluogo.

Giuseppe Gagliano studiava all'università di Siena e, in questi giorni, pur continuando a studiare, era tornato temporaneamente nel suo paese: a Lucca Sicula. Oggi avrebbe dovuto essere un pomeriggio diverso: assieme agli amici, su una Renault Clio, era diretto verso il mare. In contrada Piano Monaco, in territorio di Caltabellotta, la tragedia. La macchina è sbandata e s'è ribaltata. Sulla strada provinciale, per prestare i soccorsi al ferito più grave, è atterrato l'elisoccorso che è poi ripartito alla volta del Civico di Palermo. Gli altri tre giovani sono stati portati tutti all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita.

"Giuseppe Gagliano era un ragazzo bravissimo, sempre allegro e disponibile con tutti - ha detto il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, che avuta notizia del brutto incidente stradale si è precipitato lungo la strada provinciale 88 - . Stava continuando a studiare anche se era rientrato temporaneamente a Lucca. La famiglia è molto conosciuta e apprezzata da tutti. Per il giorno dei funerali proclamerò il lutto cittadino".