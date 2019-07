Incidente sulla statale 115, scontro tra due auto: ferite quattro persone

Scontro tra due auto a Porto Empedocle. Erano passate da poco le 22, quando sulla strada statale 115, due vetture si sono scontrate. A bordo delle utilitarie, tra queste una Opel station wagon, quattro persone. L’incidente è accadutio all’altezza dei semafori della città marinara, in direzione di Realmonte.

Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118, due in tutto, la polizia Stradale ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I feriti, due per ogni auto, non sarebbero in pericolo di vita. Le quattro persone sono state trasportate d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio. Non si conosce, al momento, la dinamica esatta dello scontro. Spetterà agli agenti ricostruire quanto accaduto.