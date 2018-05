La tragedia di Santo Stefano, la bimba ferita è in coma farmacologico

“La bambina di 6 anni ha riportato severo politrauma da incidente stradale. All'atto del ricovero è emerso trauma cranico con frattura e emorragia intracranica non suscettibile di terapia chirurgica. Ha inoltre riportato lesioni vertebrali, polmonari e la frattura del bacino. Al controllo Tc delle ore 17.30 si reperta un quadro sostanzialmente invariato. La paziente è attualmente in coma indotto farmacologicamente, la prognosi è riservata con riserva sulla vita”. Questo il bollettino medico, divulgato nel tardo pomeriggio di ieri, circa le condizioni di salute della piccina rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale autonomo di contrada Contuberna a Santo Stefano Quisquina.

Il quadro clinico della piccina è apparso grave fin dai primissimi momenti. A tirarla fuori dalle lamiere contorte dell’utilitaria ribaltata e letteralmente schiacciata sono stati i vigili del fuoco. In contrada Contuberna, lungo la statale 118, “Corleonese Agrigentina, è atterrato un elisoccorso che ha subito dopo trasferito la bambina all’ospedale dei Bambini di Palermo. Quei momenti sono stati concitati, terribili, anche per gli stessi soccorritori che speravano di riuscire a trovare ancora in vita, e dunque salvare, anche la mamma e il piccino di 4 anni. Poi – ed è stato un momento di sconforto anche per i soccorritori – i vigili del fuoco, quelli del distaccamento di Mussomeli e quelli di Prizzi, gli operatori del 118 e i carabinieri hanno dovuto arrendersi: mamma e figlioletto erano deceduti.