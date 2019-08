Incidente a Montevago, l'auto sbanda in curva e capotta: paura per quattro giovanissimi

Un’auto, carica di giovanissimi, questa notte si è capottata nel tratto di strada che da Santa Margherita di Belice, conduce a Montevago. La vettura con a bordo quattro ragazzi è finita sotto sopra. Il fatto è accaduto alle due di notte, i giovani dopo una serata estiva, avevano deciso di raggiungere Montevago.

I ragazzi, tutti di Santa Margherita di Belice, non hanno fatto i conti con il tortuoso tratto stradale di Contrada Lune. Alla prima curva, il conducente dell’auto, ha perso il controllo. Tutti illesi, tranne una ragazza. La giovane è stata trasportata in ospedale. La ragazzina non sarebbe in pericolo di vita, per lei delle escoriazioni guaribili in poco più di quindici giorni. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118.