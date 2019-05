Incidente in contrada Sant'Anna fra auto e bus: due donne in ospedale

Due donne sono finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dopo essere rimaste ferite in un incidente stradale. Le donne erano a bordo di una Peugeot 206 che, per cause ancora in corso di accertamento e ricostruzione da parte della polizia di Stato, si è scontrata con un autobus della Tua, impegnato sulla tratta Agrigento centro – Villaseta. L’incidente si è verificato in contrada Sant'Anna, vicino all’omonima clinica.

Illesi l'autista e i passeggeri del mezzo di trasporto pubblico. Sul posto, scattato l’allarme, si sono immediatamente precipitate le ambulanze del 118 che hanno trasportato le due donne ferite all’ospedale di contrada Consolida. All’altezza della clinica Sant’Anna, per ore ed ore, anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti si sono occupati di tutti i rilievi tecnici di rito, che serviranno per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, e hanno raccolto anche delle dichiarazioni.