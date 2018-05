L'incidente a Maddalusa, è in coma farmacologico il 48enne travolto durante il Giro d'Italia

Il motociclista - il quarantottenne, L. D. A., - travolto ieri, all'altezza dei bivii per contrada Maddalusa, è in coma farmacologico. Resta ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici non hanno ancora sciolto - né potrebbe essere altrimenti, visto che è ancora molto presto, - la prognosi. Il quarantottenne di Sambuca di Sicilia, ieri, subito dopo il drammatico incidente stradale, una volta giunto all'ospedale di Caltanissetta, è stato sottoposto a due delicatissimi, e in urgenza, interventi. Operazioni, entrambe, realizzate per cercare di tamponare e bloccare la vasta emorragia cerebrale. Il quarantottenne ha riportato anche la frattura di 12 costole.

Gaetano Agozzino, il settantenne di Agrigento che era alla guida della Fiat Stilo che avrebbe forzato il varco sulla statale 640, ha reso dichiarazioni spontanee alla polizia Stradale che è coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale. Il pensionato è stato arrestato, nella serata di ieri, e posto ai domiciliari. Le ipotesi di reato contestate sono lesioni colpose gravissime e resistenza a pubblico ufficiale.