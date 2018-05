Incidente fra moto e auto, 28enne trasferito in elisoccorso: è in gravi condizioni

Un ventottenne di Agrigento, S. P., è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale verificatosi - questa mattina - sulla strada tra Riesi e Sommatino, nel Nisseno. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza di un incrocio, si è scontrato con un'autovettura.

Con l'elisoccorso del 118, il ventottenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. E' in gravissime condizioni. Avrebbe riportato gravi traumi alla testa, al bacino e contusioni polmonari. All'ospedale "Sant'Elia" sono arrivati tantissimi centauri amici del giovane che in questo momento pare che stia lottando tra la vita e la morte.

La statale 190 "Delle Solfare", in territorio di Sommatino, è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti, oltre agli operatori del 118, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e le squadre Anas che stanno gestendo la viabilità.