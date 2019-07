Incidente frontale tra due auto sulla strada statale 115: tre feriti

Paura sulla statale 115, nei pressi di Sciacca, due auto si sono scontrate ed una di queste si è capovolta. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 e 30 di oggi, all’altezza dello svincolo “Tre Sirene”. Le auto in questione sono una Golf ed un Crossover della Kia.

A bordo delle vetture presumibilmente dei turisti. Le persone coinvolte, in tutto tre, non verserebbero in gravi condizioni. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Sciacca, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Il traffico per qualche ora ha subito dei rallentamenti. Sul posto hanno sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, la polizia stradale ed anche le ambulanze del 118.