Incidente stradale, scontro da due scooter: feriti tre minori

Week end di incidenti nell’Agrigentino. Nella notte tra sabato e domenica scontro tra due scooter, ad avere la peggio sono stati tre minori di 16 e 17 anni. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, lo scontro sarebbe avvenuto lungo la strada che costeggia l’area costiera di San Marco, a due parsi da diversi stabilimenti balneari.

I ragazzi feriti sono finiti in ospedale, ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per giovanissimi solo qualche contusione.

La strada, da anni, non viene sottoposta a manutenzione e presenta vari buche e avvallamenti. Nel periodo estivo la strada e assai trafficata, la zona dovrebbe essere messa in sicurezza.