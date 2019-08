Maxi incidente a Ciuccafa, coinvolte cinque auto: attimi di paura

Sono stati attimi di grande paura, quest’oggi, a Ciuccafa per via di un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque auto. Il bilancio è di quattro feriti. Nessuno di loro, però risulterebbe in pericolo di vita.

Lo scontro, avvenuto a Porto Empedocle, ha coinvolto anche un camion. Sono stati momenti di grande apprensione, la gente è anche scesa per strada temendo il peggio. Il traffico è andato in tilt, la strada per qualche ora è stata chiusa.

Il maxi tamponamento ha coinvolto due Lancia Y, una Fiat Panda, due Suv della Volkswagen Tiguan e Kia Carens. Sul posto si sono precipitati i poliziotti del commissariato di Porto Empedocle, ed i carabinieri. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.