Incidente sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, ferita una famiglia di Cattolica Eraclea: gravi i due figli

Il bambino di 9 anni è stato trasferito, in codice rosso, all'ospedale "Cervello" di Palermo. La sorella, di 15 anni, è stata invece trasportata al Buccheri La Ferla, sempre di Palermo. Sono entrambi in prognosi riservata. I genitori, entrambi quarantacinquenni, sono rimasti invece all'ospedale di Castelvetrano, nel Trapanese.

La famiglia di Cattolica Eraclea era su un'autovettura, che, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia Stradale, è rimasta coinvolta - lungo l'autostrada A-29, tra Castelvetrano e Mazara del Vallo, - in un incidente. Pare - secondo alcune testimonianze - che sia scoppiato uno dei copertoni della jeep Renegade e che il conducente abbia perso il controllo del mezzo. A quanto pare, la jeep sarebbe riuscita - superando il guard-rail - ad arrivare sull'opposta carreggiata.