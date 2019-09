Grave incidente in viale dei Pini, autobus contro un'auto: uomo estratto dalle lamiere

Grave incidente questa mattina nei pressi di viale dei Pini, a San Leone. Un autobus di linea si è scontrato contro un’auto. L’impatto è stato violentissimo. A scontrarsi una Fiat Panda vecchio modello e, appunto, un autobus della Tua

Sul posto hanno agito i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno estratto dalle lamiere un uomo. IUn’ambulanza del 188 si è precipitata in viale dei Pini, il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Al momento non si conosce l’esatta dinamica dello scontro. A bordo dell'autobus non solo tanto spavento ma anche qualche ferito lieve.

Notizia in aggiornamento