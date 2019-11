Incidente a Castrofilippo, 30enne investe con l'auto un gruppo di ciclisti: tre feriti

Mattinata da incubo per dei ciclisti che percorrevano una delle strade di Castrofilippo. Gli atleti sono stati travolti da un 30enne a bordo della sua auto. Sono stati attimi di grande paura, qualcuno ha anche temuto il peggio.

Il fatto è accaduto in via Nazionale, nei pressi della caserma dei carabinieri di Castrofilippo. L’uomo al volante si è subito fermato per prestare un primo soccorso. Tre, dei quattro ciclisti coinvolti, sono stati trasportati in ospedale.

Sul posto si sono precipitati i militari dell’Arma che hanno sottoposto il 30enne ad alcool test, il risultato – secondo quanto trapela – è negativo. I ciclisti investiti non sarebbero in pericolo di vita, le ferite riportate sono guaribili nel giro di pochi giorni. Spetterà ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.