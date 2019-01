Strada pericolosa e viscida per la pioggia, incidente fra due auto

Incidente stradale sulla Provinciale 80 oggi pomeriggio intorno alle 18.30 in territorio di Favara. Due Volkswagen Golf, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrate violentemente. Sul luogo si sono prontamente recati i carabinieri della Tenenza di Favara, che oltre ad aver effettuato i rilievi di rito hanno gestito il traffico che ha comunque subito pesanti rallentamenti a causa dell'impossibilità a transitare dovuta alla presenza dei mezzi incidentati sulla sede stradale.

Per soccorrere i feriti è stata necessaria un'ambulanza, ma le lesioni riportate sarebbero lievi. Si tratta comunque purtroppo dell'ennesimo sinistro su questa strada, sottoposta, dalla chiusura del tratto di Petrusa, ad un intenso traffico veicolare che ne ha pesantemente pregiudicato le condizioni generali, provocando profondi avvallamenti e restringimenti della carreggiata. Una situazione che sarà superata da specifici lavori di manutenzione già in corso di aggiudicazione ma che, mischiata alla pioggia, rischia sempre di più di provocare episodi come questo.