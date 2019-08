Incidente sulla statale 115, perde il controllo del mezzo e capotta sullo spartitraffico

Avrebbe perso il controllo della sua auto, finendo sulla transenna di protezione in cemento. A bordo di una Fiat Grande Punto, un giovane di Menfi. Il ragazzo viaggiava sulla strada che collega Menfi con Sciacca, il tratto stradale al momento è interessato da alcuni lavori di rifacimento.

Il menfitano, potrebbe aver perso il controllo del mezzo. La macchina si è capottata, fermando la sua corsa contro uno spartitraffico in cemento armato.

Il ragazzo malgrado ’impatto è riuscito ad uscire fuori dall’abitacolo dell’auto, il giovane di Menfi è rimasto illeso. Il traffico ha subito dei rallentamenti, diverse le persone che si sono recate sul posto per prestare primo soccorso. Il ragazzo, visibilmente scosso, non è in pericolo di vita.