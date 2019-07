Incidente al bivio per Torre di Gaffe, più persone finiscono in ospedale

Due anziani sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale dopo un brutto incidente stradale verificatosi lungo la statale 115, all'altezza del bivio per Torre di Gaffe a Palma di Montechiaro. A sbattere, per cause ancora in corso d'accertamento, sono state una Fiat Bravo e una Dacia Sandero. Pare che una delle due autovetture, forse cercando di svoltare verso il bivio, abbia fatto una manovra repentina. Spetterà però, naturalmente, alle forze dell'ordine, che si sono occupate dei rilievi tecnici, ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

I due anziani, a quanto pare, erano a bordo della Dacia Sandero. Ferito anche il conducente della Fiat Bravo. Per fortuna, nessuno dei feriti dovrebbe essere in pericolo di vita. Lungo la strada statale si sono registrati rallentamenti e disagi, almeno fino a quando le due macchine non sono state rimosse.