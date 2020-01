Tragico incidente sulla Agrigento - Palermo, muore un uomo: un altro è ferito gravemente

Tragico incidente, questa mattina, sulla Agrigento-Palermo. Il tratto stradale che collega Comitini con “Muxarello”, località che si trova alle porte dell'Agrigentino, ha visto coinvolte una Fiat Punto ed una moto Ape carica di frutta.

Lo scontro è avvenuto sulla statale 189 intorno alle sette del mattino. Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118, allertate dai passanti ed anche i vigili del fuoco.

I pompieri hanno estratto dalle lamiere il conducente del veicolo. I soccorritori hanno fatto di tutto per strappare l'uomo alla morte, ma per l'automobilista non ci sarebbe stato nulla da fare.

L'uomo è morto poco dopo. La vittima è un sessantenne e si chiamava Francesco Di Bona, originario di Campofranco. Ad essere ferito gravamente anche l'altro automobilista. Ad occuparsi dei rilievi sono stati i carabinieri di Campofranco e Mussmeli. Ad occuparsi di viaibilità è stata la polizia Stradale.