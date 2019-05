Incidente a Sambuca di Sicilia, don Lillo: "E' un momento di grande dolore"

"La comunità è molto scossa. Domenica, poche ore prima dell'incidente, avevo incontrato Vincenzo Rizzuto, che era un bravo ragazzo. E conoscevo anche Michele Ferrara, un grande lavoratore. È un momento di grande dolore per Sambuca, ma bisogna andare avanti e pregare per loro". Queste le parole di Don Lillo Salvo, l’arciprete di Sambuca, ha parlato al Giornale di Sicilia. "Negli ultimi anni sono avvenuti diversi incidenti a Sambuca - aggiunge il parroco - ed è morta gente molto giovane e questo sta segnando i sambucesi".

Don Lillo, parla anche di Michele Ferrara. Il 50enne, vittima, era un commerciante: “Un gran signore, un uomo riservato - dicono di Ferrara a Sambuca- che lascia un vuoto immenso nella comunità”. A bordo dell’auto, anche la moglie del commerciante. La donna, un’insegnante, è rimasta ferita. Uno dei figli della coppia vive all’estero, il ragazzo sta facendo rientro in Italia. "È stato un mio alunno - dice il vicesindaco, Giuseppe Cacioppo - ed era un bravo ragazzo. Adesso siamo tutti molto scossi. Le strade erano deserte e la gente è molto turbata a Sambuca per quanto accaduto".

Saranno i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Sciacca a stabilire le cause dello scontro. WSarà una festa in tono minore che privilegerà gli aspetti religiosi - dice il vicesindaco di Sambuca, Giuseppe Cacioppo - perché il nostro borgo è distrutto dal dolore per quanto accaduto".