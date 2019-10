Scontro fra auto a Grotte: marito e moglie in ospedale dopo l'incidente, illeso 83enne

Un uomo e una donna - marito e moglie - sono finiti, nella tarda serata di ieri, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Sono entrambi rimasti feriti nell'incidente stradale che si è verificato in via Comitini a Grotte. A sbattere, per cause in corso d'accertamento e ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Grotte, sono state una Fiat Punto, guidata da un sessantaquattrenne, e una Renault Modus con al volante un pensionato, sempre di Grotte, di 83 anni.

A rimanere ferita è stata la coppia che era nella Fiat Punto. Marito e moglie sono stati portati in ospedale ad Agrigento dove i medici del pronto soccorso li hanno sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti utili e alle cure del caso. Ad entrambi sono state diagnosticate ferite lievi.

I carabinieri della stazione di Grotte si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente.