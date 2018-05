L'incidente sul percorso del Giro d'Italia, la Procura ha aperto un'inchiesta

Il commissario di gara, il quarantottenne L. D. A. di Sambuca di Sicilia, rimasto gravemente ferito in seguito all'incidente stradale verificatosi all'altezza dei bivi per contrada Maddalusa, è entrato adesso in sala operatoria. Verrà sottoposto ad un intervento di neurochirurgia per cercare di tamponare e fermare la violenta emorragia cerebrale che ha riportato.

L'uomo ha anche 12 costole rotte, ma naturalmente quello che sembra preoccupare più i medici dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta è proprio l'emorragia cerebrale. La prognosi sulla vita è riservata.

Il sostituto procuratore Paola Vetro, che è il Pm oggi di turno, e l'aggiunto Salvatore Vella sono stati già all'altezza dei bivii per contrada Maddalusa, lungo la statale che collega Agrigento con Porto Empedocle. Sono stati sentiti alcuni impiegati dell'Anas - perché proprio l'Anas si era premurata di sbarrare, su indicazione della polizia Stradale, tutti i possibili accessi alla statale che è stata attraversata dal Giro d'Italia.

Pare che il settantenne agrigentino, alla guida della Fiat Stilo, fosse stato bloccato dagli operai dell'Anas. I dipendenti avrebbero, inizialmente, cercato di spiegare l'impossibilità a percorrere la statale. Ne sarebbe nato anche un alterco perché, a quanto pare, l'automobilista avrebbe continuato ad insistere. Poi - stando alle ricostruzioni fatte dalla polizia Stradale e dalla Procura della Repubblica di Agrigento - il settantenne sarebbe salito in macchina e accelerando si sarebbe fiondato sulla statale dove sopraggiungeva con una motocicletta il commissario di gara. La posizione dell'automobilista, almeno in questa prima fase, è ancora al vaglio degli inquirenti.