Fuoristrada si schianta contro auto parcheggiata, ferita una 14enne

Incidente stradale a San Leone. Per cause in corso di accertamento, un fuoristrada si è schiantato contro un'auto in sosta. Alla guida del mezzo, un Land Rover Freelander - si legge sul quotidiano La Sicilia - c'era una 45enne agrigentina, rimasta illesa, e la figlia 14enne, che invece ha riportato un trauma facciale. L'incidente è avvenuto in viale dei Pini. La donna ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro una Golf Wolkswagen, al cui interno fortunatamente non c'era nessuno.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane ferita al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Nella zona sono giunti per i rilievi anche gli agenti della polizia municipale.