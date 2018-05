Forza la chiusura della statale e travolge un commissario di gara: il 48enne è in fin di vita

Il giudice, residente a Sambuca di Sicilia, era in sella ad una motocicletta Bmw Gls quando è stato travolto, all'altezza del bivio per contrada Maddalusa, da una Fiat Stilo. L'uomo è stato già trasferito, in elisoccorso, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta