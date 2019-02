Cade dalla bicicletta e sbatte la testa, è in coma il meccanico 60enne

Cade - mentre è in sella alla sua bicicletta lungo una strada di Fontanelle - e batte violentemente la testa. Soccorso e portato all’ospedale San Giovanni di Dio, i medici hanno optato per l’immediato trasferimento del ferito verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Un meccanico di 60 anni, in pensione, molto conosciuto ad Agrigento, dopo essere stato, suo malgrado, protagonista di un incidente che non ha coinvolto altri mezzi, adesso si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale nisseno. L’uomo è in coma.

Non è chiaro per quale motivo l'uomo abbia perso, all'improvviso, l'equilibrio. Forse un avvallamento sulla sede stradale, forse un animale o un mezzo che gli ha tagliato la strada. Sul posto dell'incidente autonomo non sono intervenute forze dell'ordine. Tutto è stato ricostruito all'ospedale di contrada Consolida.