Scontro fra auto e moto, un carabiniere finisce in ospedale

Un carabiniere è rimasto ferito in un incidente verificatosi in contrada Fondacazzo ad Agrigento. Il sottufficiale, che era in sella ad una Vespa, ha sbattuto - per cause che sono ancora in corso di accertamento e ricostruzione da parte della polizia municipale - con una Fiat Seicento che pare stesse facendo inversione di marcia.

I militare, a causa dell'impatto, sarebbe stato sbalzato dalla sella della Vespa. E' stato portato in ospedale, al "San Giovanni di Dio", dove i medici pare che gli abbiano diagnosticato una frattura.

La sezione Infortunistica stradale della polizia municipale si è occupata dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.