Utilitaria si ribalta a Fondacazzo, in ospedale una ventisettenne

Una Lancia Y si è ribaltata lungo la strada che da contrada Fondacazzo porta ad Agrigento. Ha 27 anni la giovane che è stata già trasferita al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Sul posto, scattato l'allarme, si sono subito precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. I pompieri avrebbero dovuto liberare la giovane dall'abitacolo. A quanto pare, però, sarebbe stato un'automobilista di passaggio a prestare immediatamente i primi soccorsi, aiutando la ragazza ad uscire dall'autovettura.

Sul posto, sono presenti i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi tecnici di rito. L'incidente stradale è stato autonomo: non ha coinvolto nessun altro mezzo. Pare che si sia verificato all'altezza di una curva. Non è ancora chiaro cosa lo abbia determinato.

Quando la ventisettenne è stata caricata sull'ambulanza del 118 per essere trasferita alla struttura sanitaria di contrada Consolida è risultata essere - secondo gli stessi soccorritori - pienamente cosciente. La giovane, seppur ferita, non è, per fortuna, in pericolo di vita.