Incidente fra auto a Favara, pensionato resta incastrato nell'abitacolo: salvato dai pompieri

Scontro fra due utilitarie - una Fiat Punto e una Volkswagen Polo - in via Emanuela Setti Carraro, angolo via Pietro Nenni, a Favara. Un pensionato ottantenne, a causa del forte impatto, è rimasto ferito e intrappolato all'interno dell'abitacolo dell'autovettura. Per liberare l'anziano sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Nel frattempo, in via Emanuela Setti Carraro, è sopraggiunta anche un'autoambulanza del 118 che ha poi trasferito l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Il pensionato potrebbe aver riportato delle fratture agli arti inferiori. I medici lo stanno però sottoponendo a tutti gli esami sanitari ritenuti necessari. Ferita, ma per fortuna in maniera lieve, la moglie dell'anziano: anche la donna è stata portata al pronto soccorso.

Sul posto, anche la polizia municipale e i carabinieri della locale tenenza che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.