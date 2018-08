Investe uno scooter e scappa, 16enne in coma: è caccia aperta al "pirata" della strada

"Pirata" della strada investe uno scooterone e scappa. Una sedicenne di Agrigento è in gravissime condizioni: è stata già trasferita all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici della Neurochirurgia l'hanno sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico. L'adolescente è in coma.

E' accaduto tutto stanotte, in contrada Crocca, a Favara. Lo scooterone, 125 di cilindrata, sul quale si trovavano i due giovanissimi sarebbe stato travolto da un'autovettura. Una macchina che non s'è fermata a prestare i necessari soccorsi. I carabinieri della tenenza di Favara, che hanno avviato l'inchiesta, hanno rinvenuto sul posto: a pochi metri dallo scooterone incidentato dei pezzi di una utilitaria. Non ci sono dubbi, non per i carabinieri, sul fatto che il "pirata" della strada guidasse una Fiat Punto.

I due giovani, che erano in sella allo scooterone, sono stati immediatamente soccorsi dalle ambulanze del 118 e sono stati subito trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Gli operatori del 118, accorgendosi del delicatissimo quadro clinico della ragazza, sono stati più che tempestivi.

Al diciassettenne, che era alla guida del due ruote, i medici di contrada Consolida hanno diagnosticato escoriazioni e traumi lievi.

Più complesso e delicato, invece, il quadro clinico della sedicenne che ha riportato trauma cranico e facciale. Dopo un primo ricovero all'ospedale di Agrigento, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento a Neurochirurgia dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove, all'alba, la ragazza è stata operata. Attualmente è in coma.

I carabinieri della tenenza di Favara, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno già stanotte avviato le ricerche e le indagini per riuscire a risalire al "pirata" della strada. Pare che i militari dell'Arma stiano passando in rassegna anche alcune telecamere di video sorveglianza.