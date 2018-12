Auto sbanda e finisce sulla strada sottostante, in ospedale un 70enne

Un pensionato di 70 anni è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo che, stamattina, l'autovettura che guidava è "volata" da via Kennedy sul sottostante corso Vittorio Veneto a Favara. Non è chiaro cosa abbia determinato l'incidente stradale: forse una manovra azzardata o un improvviso guasto meccanico. Di fatto, il pensionato avrebbe travolto la barriera che delimitava il ciglio stradale ed è precipitato - mentre era alla guida della sua Fiat Punto, vecchio tipo, - sul sottostante corso Vittorio Veneto.

Sul posto, si è immediatamente precipitata un'ambulanza del 118 che ha trasferito il settantenne all'ospedale di Agrigento e i carabinieri della tenenza di Favara. I militari dell'Arma hanno subito avviato i rilievi per ricostruire la dinamica. Dinamica che appare essere, appunto, abbastanza chiara. L'anziano, giunto al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", è stato sottoposto a tutti i controlli sanitari ritenuti necessari. Per sua fortuna, non è in pericolo di vita.