Incidente fra auto a Favara, una 45enne finisce al pronto soccorso

Una quarantacinquenne è finita al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Non è in pericolo di vita, ma è rimasta ferita a causa di un incidente stradale verificatosi lungo corso Vittorio Emanuele a Favara. A sbattere, stanotte, per cause ancora in corso d'accertamento e ricostruzione da parte dei carabinieri della tenenza cittadina, sono state due autovetture: una Citroen C3 guidata da un sessantenne favarese e una Golf con al volante un ventinovenne sempre di Favara.

Non è chiaro, appunto, cosa abbia determinato l'incidente stradale. La donna che viaggiava, come passeggera, sulla Citroen C3 è rimasta ferita. Subito, in corso Vittorio Emanuele, i carabinieri hanno richiesto l'intervento di un'autoambulanza del 118 che ha trasferito la donna all'ospedale di Agrigento. I militari dell'Arma, a questo punto, si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente ed hanno ascoltato entrambi gli automobilisti coinvolti.