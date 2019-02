Autoarticolato carico di pellet si ribalta, conducente in ospedale

Un autoarticolato, carico di pellet, si è ribaltato lungo la strada provinciale 85, all'altezza di contrada Scintillia a Favara, nei pressi della statale 640, la Agrigento-Caltanissetta. Sul posto, dopo che il conducente di un'autovettura ha lanciato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, un'autoambulanza del 118 e i carabinieri della tenenza di Favara.

Il conducente dell'autoarticolato in via precauzionale, per essere sottoposto ai controlli sanitari necessari, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. L'uomo non è, però, per sua fortuna, ferito gravemente.

La squadra dei vigili del fuoco sta cercando, in questi minuti, di svuotare il carico del camion - pellet, appunto, - per poi far ruotare e rimettere su strada il pezzo pesante.