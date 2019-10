Incidente a Favara: auto investe sedicenne, il ragazzino finisce in ospedale

Automobilista investe un sedicenne. Il ragazzino, rimasto ferito, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’incidente stradale si è verificato alle 23,30 circa di martedì, in piazzetta Della Pace a Favara. Il minorenne era a piedi quando, all’improvviso, sarebbe stato travolto dall’utilitaria condotta da un giovane. Il sedicenne è finito pesantemente sull’asfalto ed ha battuto la testa, riportando escoriazioni e qualche bernoccolo.

In piazzetta Della Pace, non appena scattato l’allarme, si sono subito precipitati i carabinieri della tenenza cittadina. L’automobilista, nel frattempo, s’era fermato a prestare soccorsi ed è stata chiamata un’autoambulanza del 118. I soccorritori hanno trasferito il minorenne al pronto soccorso di Agrigento, mentre i militari dell’Arma – come procedura di routine – hanno fatto sottoporre l’automobilista all’esame dell’etilometro. Una verifica che ha però dato esito negativo. Verosimilmente l’automobilista non si è accorto del ragazzino e l’ha urtato. I carabinieri della tenenza di Favara si sono poi spostati in ospedale per acquisire il referto dei medici: il sedicenne ha riportato delle lievi ferite e guarirà in pochi giorni.