Ciclomotore si schianta contro auto in sosta, feriti 2 giovani: uno trasferito in elisoccorso

Perde il controllo del ciclomotore e si schianta contro un’autovettura lasciata in sosta lungo via Madonna. Due i giovani – uno di 24 e l’altro di 26 anni – rimasti feriti dopo l’incidente e trasportati al Poliambulatorio dell’isola.

L’impatto del ciclomotore contro la macchina posteggiata non ha coinvolto altri mezzi in transito. Mentre al passeggero del ciclomotore - il ventiquattrenne - i medici hanno diagnosticato ferite e contusioni lievi, per il conducente della moto è stato necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso del 118.

E in elicottero il ventiseienne è stato trasferito da Lampedusa all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Il giovane lampedusano non è, per sua fortuna, in pericolo di vita, ma la prognosi riportata supera, di fatto, i 30 giorni. A intervenire in via Madonna, per facilitare i soccorsi prima e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale dopo, sono stati i carabinieri della stazione di Lampedusa.