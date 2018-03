Auto travolge e uccide due cavalli, tre persone finiscono in ospedale

Investiti ed uccisi lungo la strada statale 115. Sono morti sul colpo, i due cavalli che – nella tarda serata di mercoledì – sono stati travolti, sulla carreggiata con direzione Agrigento-Sciacca, da una Volkswagen Tiguan. Tre persone, conducente dell’autovettura compreso: un quarantenne di Ribera, sono finite al pronto soccorso dell’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Sono rimasti feriti, ma nessuno, per fortuna, è in gravi condizioni.

Lungo la statale 115, subito dopo che è stato raccolto l’Sos, si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri, quella della stazione di Cattolica Eraclea e quella del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Al chilometro 148 della statale anche i vigili del fuoco del comando provinciale. Proprio ai pompieri è toccato il compito di occuparsi della rimozione delle due carcasse.

Il conducente della Volkswagen Tiguan, il quarantenne riberese, quando si è ritrovato davanti – lungo la carreggiata – i due animali ha cercato disperatamente di frenare, ma non è riuscito ad arrestare la macchina. I due cavalli sono stati, appunto, travolti e sono morti immediatamente. Mentre i tre uomini venivano portati al pronto soccorso, i carabinieri hanno messo in sicurezza la circolazione stradale, evitando che si innescassero altri incidenti stradali, e poi hanno avviato le indagini. Nessuno, durante la notte, né tanto meno nella mattinata di ieri, ha reclamato la proprietà dei due animali. Il proprietario pertanto – stando a quanto ieri è stato reso noto dal comando provinciale dell’Arma di Agrigento – è rimasto sconosciuto. E per identificarlo, i carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea stanno già lavorando con i veterinari dell’Asp. Anche i cavalli dovrebbero essere microchippati e, se il microchip c’è, non sarà difficile – per l’Asp e i carabinieri – riuscire a risalire al proprietario dei due cavalli.