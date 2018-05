Statale 115, scontro fra due auto: 5 feriti, illeso un bambino di un anno

Scontro fra due auto lungo la statale 115, all'altezza del bivio per Eraclea Minoa di Cattolica Eraclea. Cinque persone sono rimaste ferite e le ambulanze - "Alfa 17" di Siculiana e "Alfa 9" di Ribera - dopo averle soccorse le stanno trasferendo al pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca. E' rimasto illeso, invece, per sua fortuna, un bambino di poco meno di un anno.

A sbattere, per cause che sono ancora in corso d'accertamento e ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea, sono state una Nissan Primera e una Toyota. Su una autovettura viaggiava una famiglia tedesca in vacanza nell'Agrigentino. Sull'altra, invece, c'era una famiglia di Siculiana. Non ci sono ancora conferme ufficiali - la dinamica del resto è ancora in fase d'accertamento e ricostruzione - ma pare che dietro l'incidente possa esserci una manovra azzardata da parte di una delle due autovetture.

