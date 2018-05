Auto si ribalta lungo la statale, 24enne in ospedale e strada chiusa al traffico

Un'autovettura - una Ford Focus - si è ribaltata lungo la strada statale 115, fra Cattolica Eraclea e Ribera. Il giovane automobilista - un ventiquattrenne - è rimasto illeso, ma in via precauzionale è stato portato al pronto soccorso. Erano le 7,25 circa quando l'Sos - per un'autovettura ribaltata - arrivava alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Agrigento. Sul posto, si sono subito precipitati i pompieri del distaccamento di Sciacca.

Dopo che il giovane è stato soccorso, gli operai dell'Anas hanno temporaneamente chiuso la statale 115, in entrambi i sensi di marcia, per poter effettuare il recupero dell'autovettura che si era ribaltata lungo la carreggiata. L'incidente è stato autonomo: non ha coinvolto altri mezzi in transito.

La statale 115, ultimate le operazioni di recupero della macchina, è stata subito restituita alla circolazione stradale.