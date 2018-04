Auto contro il guard-rail, finisce in ospedale una 76enne

Una settantaseienne di Canicattì è finita al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" dopo un rocambolesco incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 123, fra Canicattì e Castrofilippo, all'altezza di contrada Aquilata. La donna, alla guida della sua Fiat Panda, avrebbe perso - non è chiaro per quale motivo - il controllo dell'utilitaria che avrebbe sbattuto contro un'autovettura e che poi si è schiantata contro il guard-rail.

Non è chiaro cosa sia accaduto e cosa abbia determinato l'incidente. E' probabile, però, che abbia inciso la forte pioggia registratasi anche in quella porzione dell'Agrigentino. Dei rilievi tecnici per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente si è occupata la polizia municipale. La donna ha riportato una brutta ferita alla testa.