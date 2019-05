Incidente sulla statale per Canicattì, un uomo resta intrappolato fra le lamiere: salvato

Una persona è rimasta incastrata fra le lamiere contorte di un'autovettura coinvolta in un brutto incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 122 ter, fra contrada Madonna dell'aiuto e bivio Giacchetto a Canicattì. Sul posto, si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata che hanno liberato l'uomo e hanno aiutato i soccorritori del 118 a caricarlo in ambulanza.

Il ferito - un uomo di mezza età - è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. A sbattere, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia municipale, sono state due auto: una Fiat Punto, all'interno della quale è rimasto intrappolato l'automobilista, e una Mercedes guidata da un giovane. L'impatto, a quanto pare, sarebbe stato spaventoso, tant'è che s'è, inizialmente, temuto il peggio.

In ospedale, sempre al "Barone Lombardo", sono stati portati anche il giovane che guidava la Mercedes e un'altra persona - a quanto pare anziana - che era sulla Fiat Punto. Nessuno di loro è, per fortuna, in gravi condizioni.

Lungo la variante fra Madonna dell'aiuto e il bivio Giacchetto sono accorsi anche i carabinieri di Canicattì.